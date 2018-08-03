2018-08-03T15:54:02+03:00
Общество

Переезжаем в Москву-2018: стоимость квартир, где найти хорошую работу и куда пойти учиться

Предлагаем ознакомится с подробным разбором «полетов» перед тем, как паковать чемоданы
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Давайте вместе разберемся – чем же привлекательна Москва для переезда туда на постоянное место жительства? А главное, как не потеряться в богатом выборе работ, вузов и мест жилья, который нам предлагает мегаполис.

В этом городе, который никогда не спит, постоянно появляется что-то новое. Мы предлагаем ознакомится с проверенными данными и сделать свой выбор, чтобы переезд в Москву был максимально осознанным и комфортным. Подробнее обо всем этом читайте в нашем материале.

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