В Казани во время пожара погиб мужчина
Пожар в частном доме на улице Малой Армавирской в столице Татарстана начался днем, в 15.08 в четверг, 2 августа. Пожарных вызвали соседи, которые рассказали, что в деревянном доме может находиться 59-летний хозяин.
К приезду огнеборцев горели одна из комнат дома и чердак.
С огнем удалось справиться, общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.
В ходе тушения пожара сотрудниками пожарной охраны обнаружено тело хозяина. Его вынесли и передали медикам, но им осталось только констатировать смерть пострадавшего.
По предварительным данным, причина пожара стало неосторожное обращение с огнем. Соседи рассказали, что за долги у мужчины отключили коммунальные услуги, погибший много курил и не работал.
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