В Казани во время пожара погиб мужчина

3 Авг. 19:41 2018-08-03T19:41:05+03:00

Соседи рассказали, что за долги у мужчины отключили коммунальные услуги, погибший много курил и не работал. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

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Пожар в частном доме на улице Малой Армавирской в столице Татарстана начался днем, в 15.08 в четверг, 2 августа. Пожарных вызвали соседи, которые рассказали, что в деревянном доме может находиться 59-летний хозяин.

К приезду огнеборцев горели одна из комнат дома и чердак.

С огнем удалось справиться, общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.

В ходе тушения пожара сотрудниками пожарной охраны обнаружено тело хозяина. Его вынесли и передали медикам, но им осталось только констатировать смерть пострадавшего.

По предварительным данным, причина пожара стало неосторожное обращение с огнем. Соседи рассказали, что за долги у мужчины отключили коммунальные услуги, погибший много курил и не работал.

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