В Казани иномарка насмерть сбила велосипедиста

3 Авг. 16:06 2018-08-03T16:06:59+03:00

Родственники погибшего, рассказывают, что он находился в депрессии

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Тридцатилетний мужчина на велосипеде направлялся в сторону улицы Дубравная по Проспекту Победы. В этот момент его сбила иномарка Datsun. Удар был настолько сильный, что мужчина пробил лобовое стекло автомобиля. Его отбросило на несколько метров. Велосипедист погиб к приезду медиков.

Родственники погибшего рассказали, что мужчина часто страдал от депрессии. А накануне трагической аварии поссорился с супругой. Видимо, на дороге его что-то отвлекло и мужчина не заметил приближающийся автомобиль. Автолюбителя отправили на освидетельствование в больницу. Дело передали в ГИБДД Казани.

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