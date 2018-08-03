В Казани на улице Баумана до 7 августа должны снести террасы ресторанов «Тяп-Ляп» и Twin Peaks
Как следует из сборника документов Исполкома Казани, который был недавно опубликован мэрией, власти города постановили снести 33 самовольно возведенных торговых павильона, а также террасы кафе и ресторанов.
При этом оказалось, что у львиной части этих нелегальных построек не был установлен собственник.
Все самовольно возведенные постройки по распоряжению Исполкома Казани должны быть снесены самими владельцами до 7 августа. Иначе их снесут городские власти до конца лета. Причем счет за это выставят тем самым владельцам.
В список демонтажа попали и объекты, который возникли в центре Казани, на улице Баумана. Это летние террасы ресторанов «Тяп-Ляп» и Twin Peaks.
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