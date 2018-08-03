В Казани пожарные эвакуировали семь человек. в том числе годовалого ребенка и парализованную женщину

3 Авг. 15:03 2018-08-03T15:03:11+03:00

Один человек был госпитализирован. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

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Пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Латышских Стрелков в столице Татарстана произошел в четверг, 2 августа, в 13.58 в однокомнатной квартире на первом этаже.

Приехавшие пожарные эвакуировали с верхних этажей семь человек. Среди них годовалый ребенок и парализованная женщина. Последнюю доставили в Больницу скорой медицинской помощи Казани с диагнозом: «отравление продуктами горения».

С огнем удалось справиться быстро. Выяснилось, что пожар начался с попытки зажечь газовую колонку. Она вспыхнула, и пламя перекинулось на натяжной потолок.

- Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров, - сообщает МЧС Татарстана.

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