В Казани пожарные эвакуировали семь человек. в том числе годовалого ребенка и парализованную женщину
Пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Латышских Стрелков в столице Татарстана произошел в четверг, 2 августа, в 13.58 в однокомнатной квартире на первом этаже.
Приехавшие пожарные эвакуировали с верхних этажей семь человек. Среди них годовалый ребенок и парализованная женщина. Последнюю доставили в Больницу скорой медицинской помощи Казани с диагнозом: «отравление продуктами горения».
С огнем удалось справиться быстро. Выяснилось, что пожар начался с попытки зажечь газовую колонку. Она вспыхнула, и пламя перекинулось на натяжной потолок.
- Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров, - сообщает МЧС Татарстана.
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