2018-08-03T14:52:03+03:00
Общество

В эти выходные МЧС предупреждает жителей Татарстана о дождях, грозах и граде

При этом днем, что в субботу, что в воскресенье ожидается летняя жара
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: Ардан ШухнеевФото: Ардан Шухнеев
Изменить размер текста:

В эти выходные, 4 и 5 августа, согласно предупреждению МЧС Татарстана, в республике ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15-20 м/с, локально до 22 м/с. А в отдельных районах и вовсе возможен сильный дождь, град.

При этом по данным Гидрометцентра Татарстан, в выходные в регионе погода ожидается жаркая, но облачная. В субботу минимальные температуры воздуха ночью будут колебаться от +15 до +20 градусов, а днем максимальные значения будут от +23 до +28, в южных районах (Буинск, Болгар, Тетюшево, Чистополь, Аксубаево, Нурлат, Альмтьевск, Заинск, Азнакаево, Бугульма) до +31 градуса.

В воскресенье ситуация измениться несильно – от +14 до +19 ночью и от +23 до +28 ночью. 6 августа, в понедельник, погода также не улучшится – республику не покинут дожди, но выглянет солнце.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Непогода в Казани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ограбившего офис микрофинансовой компании
Белоруссия запретила ввоз куриц, а также яиц из Чувашии и Марий Эл
В Казани на проведение фестиваля «Аксенов-Фест-2018» потратят более 5 миллионов рублей
Житель Чувашии расправился с женщиной, отказавшей ему в любви
В Чебоксарах водители иномарок подрались в очереди за бургерами
По ночным Чебоксарам разгуливал двухлетний мальчик в одном памперсе
19 августа на Яблочный спас казанцев будут угощать пиццей
В Татарстане по подозрению в серии краж задержали троих граждан Ирана
В Чувашии на трассе М-7 произошло ДТП с маршруткой: пострадали два человека
В Татарстане выпущен Коран в малом формате
В Альметьевске появится 7-метровый cкульптура «Каракуз» от Даши Намдакова
Полицейские поймали мошенницу обманувшую жительницу Казани при покупке брендовых игрушек
В Татарстане спасатели проломили стену детсада, чтобы спасти котенка
В 2019 году за лесами Татарстана будут наблюдать из космоса
«Ростелеком» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM
Президент Татарстана в Набережных Челнах торжественно открыл новое здание городского суда
Жителей Вахитовского района Казани ждут беспросветные выходные
В Татарстане минивен вылетел в кювет: пострадали трое детей и их мать
В Казани стало больше Каримов и Амелий
В Татарстане оторванное колесо стало причиной ДТП с микроавтобусом, краном, «Газелью» и иномаркой
В Чувашии убийцу задержали за изнасилование незнакомки
В Татарстане утвердили трех новых резидентов ТОСЭР
Татарстан будет производить медицинских роботов в Узбекистане
В Казани на время праздника "Я выбираю небо!" перекрыли улицы Сибгата Хакима и Бондаренко
В Татарстане во время пожара погиб мужчина