В эти выходные МЧС предупреждает жителей Татарстана о дождях, грозах и граде

3 Авг. 14:52 2018-08-03T14:52:03+03:00

При этом днем, что в субботу, что в воскресенье ожидается летняя жара

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В эти выходные, 4 и 5 августа, согласно предупреждению МЧС Татарстана, в республике ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15-20 м/с, локально до 22 м/с. А в отдельных районах и вовсе возможен сильный дождь, град.

При этом по данным Гидрометцентра Татарстан, в выходные в регионе погода ожидается жаркая, но облачная. В субботу минимальные температуры воздуха ночью будут колебаться от +15 до +20 градусов, а днем максимальные значения будут от +23 до +28, в южных районах (Буинск, Болгар, Тетюшево, Чистополь, Аксубаево, Нурлат, Альмтьевск, Заинск, Азнакаево, Бугульма) до +31 градуса.

В воскресенье ситуация измениться несильно – от +14 до +19 ночью и от +23 до +28 ночью. 6 августа, в понедельник, погода также не улучшится – республику не покинут дожди, но выглянет солнце.

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