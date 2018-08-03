2018-08-03T19:10:39+03:00
Происшествия

В Казани лже-беременная ограбила супермаркет

Во время задержания злоумышленница оказала сопротивление
Лика ИСАЕВА
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Вот это пыталась украсть из магазина лже-беременная женщинаВот это пыталась украсть из магазина лже-беременная женщинаФото: Из материалов пресс-службы
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Сотрудники супермаркета на улице Татарстан в Казани были вынуждены вызвать сотрудников ЧОП, когда от них вырвалась женщина и унесла с собой продуктов на 4,2 тысячи рублей.

Продавцы сообщили приметы женщины, и вскоре она была задержана. При ней обнаружили похищенный из супермаркета товар.

Пока ждали полицейских, продавцы рассказали, что заметили подозрительные манипуляции посетительницы супермаркета, когда на кассе предложили ей выдать товар или оплатить его, та начала ругаться, драться, и смогла сбежать из здания.

В свою очередь задержанная злоумышленица заявила, что она беремена, продукты не ее, их ей подкинули.

В отношении задержанной в полиции проводится доследственная проверка. Ее итогом может оказаться возбуждеие уголовного дела по статье "Грабеж".

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