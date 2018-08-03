В Казани лже-беременная ограбила супермаркет

3 Авг. 19:10 2018-08-03T19:10:39+03:00

Вот это пыталась украсть из магазина лже-беременная женщина Фото: Из материалов пресс-службы

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Сотрудники супермаркета на улице Татарстан в Казани были вынуждены вызвать сотрудников ЧОП, когда от них вырвалась женщина и унесла с собой продуктов на 4,2 тысячи рублей.

Продавцы сообщили приметы женщины, и вскоре она была задержана. При ней обнаружили похищенный из супермаркета товар.

Пока ждали полицейских, продавцы рассказали, что заметили подозрительные манипуляции посетительницы супермаркета, когда на кассе предложили ей выдать товар или оплатить его, та начала ругаться, драться, и смогла сбежать из здания.

В свою очередь задержанная злоумышленица заявила, что она беремена, продукты не ее, их ей подкинули.

В отношении задержанной в полиции проводится доследственная проверка. Ее итогом может оказаться возбуждеие уголовного дела по статье "Грабеж".

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