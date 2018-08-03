2018-08-03T14:34:59+03:00
Происшествия

В Казани ищут неизвестного, который попытался изнасиловать женщину прямо на трамвайной остановке

Сделать это помешал ему проезжавший мимо автомобилист [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: СУ СКР ТатарстанаФото: СУ СКР Татарстана
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Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по факту попытки изнасилования. По версии правоохранителей, 10 мая этого года в Казани на трамвайной остановке ЖК «Солнечный город» неизвестный молодой человек ударил 44-летнюю женщину в голову и живот. После чего попытался раздеть ее и надругаться.

К счастью для потерпевшей действия нападавшего пресек проезжавший мимо автомобилист.

Приметы преступника: на вид 25-30 лет, рост 185-190 см., среднего телосложения, одетый в бейсболку черного цвета с надписью «Nike» белого цвета, джемпер (футболка, с длинными рукавами) красного (вишневого) цвета, темные штаны (зауженные), кроссовки либо мокасины черного цвета, волосы короткие, глаза карие, нос узкий, с собой сотовый телефон смартфон.

Фото: СУ СКР Татарстана

Фото: СУ СКР Татарстана

- Всем, кто располагает какой-либо информацией об этом человеке, следует позвонить по телефонам: (843) 2914902; 89179000959; 89776051873 или «02», - сообщают в следственном комитете Татарстана.

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