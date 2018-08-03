Пьяный казанец разгромил магазин, выломал дверь ресторана и уснул на лестнице
Рано утром, в 6.22 в пятницу, 3 августа, сработала тревожная сигнализация в ресторане на улице Островского в столице Татарстана. Приехавшие на вызов сотрудники охранной службы обнаружили выломанную дверь заведения и крепко спящего на лестнице мужчину.
Он, по предварительным данным, был сильно пьян.
В ходе разбирательства выяснилось, что этот мужчина дебоширил и в круглосуточном продуктовом магазине. Там он, агрессивно ворвавшись в зал, обругал матом продавца, размахивал руками, пинал двери и холодильники ногами.
Когда устал, отправился взламывать дверь ресторана, где установлен охранный комплекс компании "Дельта. Системы безопасности". Разбудили его подъехавшие сотрудники ЧОП.
Сотрудники полиции забрали нарушителя в отделение для дальнейшего разбирательства.
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