Пьяный казанец разгромил магазин, выломал дверь ресторана и уснул на лестнице

3 Авг. 19:47 2018-08-03T19:47:55+03:00

С места происшествия Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

Рано утром, в 6.22 в пятницу, 3 августа, сработала тревожная сигнализация в ресторане на улице Островского в столице Татарстана. Приехавшие на вызов сотрудники охранной службы обнаружили выломанную дверь заведения и крепко спящего на лестнице мужчину.

Он, по предварительным данным, был сильно пьян.

В ходе разбирательства выяснилось, что этот мужчина дебоширил и в круглосуточном продуктовом магазине. Там он, агрессивно ворвавшись в зал, обругал матом продавца, размахивал руками, пинал двери и холодильники ногами.

Когда устал, отправился взламывать дверь ресторана, где установлен охранный комплекс компании "Дельта. Системы безопасности". Разбудили его подъехавшие сотрудники ЧОП.

Сотрудники полиции забрали нарушителя в отделение для дальнейшего разбирательства.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»