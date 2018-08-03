Жителя Чувашии заподозрили в изнасиловании пенсионерки-соседки

3 Авг. 13:42 2018-08-03T13:42:58+03:00

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В отношении 47-летнего жителя Алатырского района возбудили уголовное дело по статье «изнасилование».

По версии следствия, в ночь с 29 на 30 июля текущего года мужчина по пьяни залез в дом к своей 65-летней соседке. Подозреваемый изнасиловал ее. После чего испугавшись криков своей жертвы скрылся с места преступления. Однако вскоре мужчина был задержан.

- Сейчас он помещен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе: медицинские, генетическая и биологическая. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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