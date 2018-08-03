В День ВДВ в Марий Эл утонул пьяный мужчина

3 Авг. 14:00 2018-08-03T14:00:35+03:00

Фото с места происшествия Фото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ

Его тело извлекали из воды водолазы

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Трагично завершился День ВДВ для 38-летнего жителя деревни Алеево в Новоторьяльском районе Марий Эл.

Мужчина отметил праздник "крылатой пехоты" спиртным, а потом, в 19.41, пошел купаться на местный пруд. Спасателям позвонили очевидцы, которые рассказали, что на берег сельчанин уже не вышел.

Его смогли обнаружить и извлечь из пруда 3 августа водолазы Центрального аварийно-спасательного отряда Марийской аварийно-спасательной службы.

- Тело мужчины было поднято на берег и передано сотрудникам правоохранительных органов, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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