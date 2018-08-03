ГИБДД Казани проверит водителя, управлявшего автобусом ногами

3 Авг. 13:31 2018-08-03T13:31:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях столицы Татарстана появилось видео, снятое пассажирами легковушки, проезжающей мимо автобуса. Внимание оператора привлек водитель "краснобуса" - тот лихо рулил ногами, умудряясь при этом разговаривать по телефону. В автобусе находились пассажиры.

Сцена эта была запечатлена на Сибирском тракте, в районе остановки "Национальный архив". На автобусе - наклейка, указывающая на принадлежность общественного транспорта к МУП ПАТП-2, и опознавательный бортовой номер машины 165.

Водителем, поставившим под угрозу жизни пассажиров, теперь займутся в Госавтоинспекции Казани.

- Проводится проверка по данному факту, по ее результатам будет принято решение, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»