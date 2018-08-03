В Татарстане на благоустройство Чистополя хотят потратить не более 2,4 миллиона рублей
В этом году на благоустройство Чистополя из бюджета города решено выделить 2,4 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Согласно техническому заданию тендера, речь идет об уборке всех улиц и прилегающих к ним тротуаров.
Также подрядчик должен будет заняться сбором случайного мусора, его погрузкой и вывозом с дальнейшей утилизацией. Кроме того, на победителя аукциона будет возложена обязанность по проведению расчетов за газ для Вечного огня на улице Карла Маркса.
Заявки для участия в аукционе принимают до 14 августа. Сами же торги по выбору подрядчика на благоустройство Чистополя пройдут 17 августа.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»