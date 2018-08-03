В Татарстане на благоустройство Чистополя хотят потратить не более 2,4 миллиона рублей

3 Авг. 12:36 2018-08-03T12:36:32+03:00

На подрядчика будет возложена обязанность и по проведению расчетов за газ для Вечного огня. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В частности, речь идет об уборке городских улиц и тротуаров

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В этом году на благоустройство Чистополя из бюджета города решено выделить 2,4 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Согласно техническому заданию тендера, речь идет об уборке всех улиц и прилегающих к ним тротуаров.

Также подрядчик должен будет заняться сбором случайного мусора, его погрузкой и вывозом с дальнейшей утилизацией. Кроме того, на победителя аукциона будет возложена обязанность по проведению расчетов за газ для Вечного огня на улице Карла Маркса.

Заявки для участия в аукционе принимают до 14 августа. Сами же торги по выбору подрядчика на благоустройство Чистополя пройдут 17 августа.

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