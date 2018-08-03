В Казани ремонт улицы Братьев Батталовых выполнен на 60%

3 Авг. 12:16 2018-08-03T12:16:36+03:00

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В эту пятницу мэр Казани Ильсур Метшин лично оценил ход ремонта проезжей части на улице Братьев Батталовых. Речь идет об участке от Оренбургского тракта до улицы Белые Росы, что в микрорайоне «М-14». Работы здесь уже выполнены на 60%. Сейчас идет не только укладка асфальта, но обустройство ливневки и других коммуникаций.

Длина участка, на котором идет ремонт, составляет 1,664 километра. Здесь вместо двухполосной дороги шириной в 7 метров в итоге должна появится четерехполосная шириной в 16 метров. Предусмотрены и тротуары. Их шириной в 3 метра хотят разделить на пешеходную и велосипедную дорожку.

Также здесь появятся порядка 100 столбов с уличным освещением, светофоры и пять остановок общественного транспорта. На все это было выделено почти 400 миллионов рублей. Работы должны завершить к 20 октября этого года.

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