Форвард "Рубина" Азмун может продолжить карьеру в московском "Локомотиве"

3 Авг. 11:19 2018-08-03T11:19:53+03:00

Иранский нападающий может сменить Казань на Москву

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Форвард казанского "Рубина" Сердар Азмун может покинуть команду, но остаться в российском чемпионате. По сведениям ряда СМИ, на нападающего претендует московский "Локомотив".

"Железнодорожники" накануне старта в Лиге Чемпионов хотят усилить линию нападения. Меж тем, не так давно главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев не исключил вариант, при котором иранец покинет команду. Особенно читывая сложное финансовое положение казанской команды.

Отметим, что Азмун ударно начал нынешний сезон. На его счету два гола в ворота "Краснодара" в первом туре чемпионата страны.

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