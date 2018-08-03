2018-08-03T11:04:14+03:00
Общество

В Казани родились Ранель, Ивета и Агнесса

Девочки на прошлой недели рождались чаще мальчиков
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
За неделю родилось 429 малышей.За неделю родилось 429 малышей.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

За прошедшую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 429 малышей. При этом, на сей раз мальчиков и девочек родилось примерно одинаково. Разрыв составил всего одного ребенка. 214 мальчиков и 215 девочек.

Возраст самой юной мамы – 17 лет, самой зрелой – 44 года, самого юного отца – 19 лет, самого зрелого – 58 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 670 граммов, а максимальный – 4650 граммов.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Амирхан, София, Ранель, Самира, Самир, Данил, Азалия, Малика, Радмир, Амир. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Габриэлла, Фатих, Мариям, Лука, Агнесса, Ивета, Халиса, Савва, Ролан, Амира, Иоанна, Филипп, Демьян.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 317 пар. Возраст самого взрослого жениха – 79 лет, самой взрослой невесты – 75 лет, самым юным жениху и невесте исполнилось по 18 и 20 лет соответственно, сообщает Управление ЗАГС Казани.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и«Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ограбившего офис микрофинансовой компании
Белоруссия запретила ввоз куриц, а также яиц из Чувашии и Марий Эл
В Казани на проведение фестиваля «Аксенов-Фест-2018» потратят более 5 миллионов рублей
Житель Чувашии расправился с женщиной, отказавшей ему в любви
В Чебоксарах водители иномарок подрались в очереди за бургерами
По ночным Чебоксарам разгуливал двухлетний мальчик в одном памперсе
19 августа на Яблочный спас казанцев будут угощать пиццей
В Татарстане по подозрению в серии краж задержали троих граждан Ирана
В Чувашии на трассе М-7 произошло ДТП с маршруткой: пострадали два человека
В Татарстане выпущен Коран в малом формате
В Альметьевске появится 7-метровый cкульптура «Каракуз» от Даши Намдакова
Полицейские поймали мошенницу обманувшую жительницу Казани при покупке брендовых игрушек
В Татарстане спасатели проломили стену детсада, чтобы спасти котенка
В 2019 году за лесами Татарстана будут наблюдать из космоса
«Ростелеком» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM
Президент Татарстана в Набережных Челнах торжественно открыл новое здание городского суда
Жителей Вахитовского района Казани ждут беспросветные выходные
В Татарстане минивен вылетел в кювет: пострадали трое детей и их мать
В Казани стало больше Каримов и Амелий
В Татарстане оторванное колесо стало причиной ДТП с микроавтобусом, краном, «Газелью» и иномаркой
В Чувашии убийцу задержали за изнасилование незнакомки
В Татарстане утвердили трех новых резидентов ТОСЭР
Татарстан будет производить медицинских роботов в Узбекистане
В Казани на время праздника "Я выбираю небо!" перекрыли улицы Сибгата Хакима и Бондаренко
В Татарстане во время пожара погиб мужчина