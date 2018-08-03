В Казани родились Ранель, Ивета и Агнесса

3 Авг. 11:04 2018-08-03T11:04:14+03:00

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За прошедшую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 429 малышей. При этом, на сей раз мальчиков и девочек родилось примерно одинаково. Разрыв составил всего одного ребенка. 214 мальчиков и 215 девочек.

Возраст самой юной мамы – 17 лет, самой зрелой – 44 года, самого юного отца – 19 лет, самого зрелого – 58 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 670 граммов, а максимальный – 4650 граммов.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Амирхан, София, Ранель, Самира, Самир, Данил, Азалия, Малика, Радмир, Амир. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Габриэлла, Фатих, Мариям, Лука, Агнесса, Ивета, Халиса, Савва, Ролан, Амира, Иоанна, Филипп, Демьян.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 317 пар. Возраст самого взрослого жениха – 79 лет, самой взрослой невесты – 75 лет, самым юным жениху и невесте исполнилось по 18 и 20 лет соответственно, сообщает Управление ЗАГС Казани.

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