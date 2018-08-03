МВД Татарстана прокомментировало утренний "взрыв" на улице Минской
В 8.00 в пятницу, 3 августа, жителей домов на улице Минской в Советском районе столицы Татарстана встревожил громкой хлопок, который они приняли за взрыв. Сразу после этого в районе строящейся гимназии поднялись клубы дыма, и пропало электричество.
В МВД Татарстана прокомментировали утреннее ЧП:
- Во дворе строящейся школы во время работ бульдозер задел высоковольтный кабели. Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы по подключение обесточенных домов и учреждения к электросетям. Никакой диверсии не было.
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