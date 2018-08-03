В Казани парень романтично сделал предложение любимой на пешеходной улице Баумана

3 Авг. 10:31 2018-08-03T10:31:07+03:00

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То, что Казань очень романтичный город, и способен подталкивать горожан и гостей столицы Татарстана на красивые и трогательные поступки, известно уже давно. Атмосфера древнего города, который по современному молод, располагает к открытому проявлению чувств.

Свидетелями такой сцены - предложения руки и сердца, стали туристы и жители города, устроившие променад по пешеходной улице Баумана 2 июля. Когда уже совсем стемнело, на площадке уличных музыкантов из свечей выложили сердце. В центр встал на одно колено молодой человек и, под одобрительные возгласы очевидцев, попросил свою любимую стать его женой.

Девушка сначала растерялась, а затем обняла его и поцеловала. Приятель жениха подал ему роскошный букет белых и красных роз, и коробочку с кольцом. Свидетели начали кричать "Горько!", и пара снова поцеловалась.

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