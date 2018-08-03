В Марий Эл спасатели вызволили зажатого пассажира иномарки, попавшей в ДТП

3 Авг. 09:53 2018-08-03T09:54:17+03:00

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Авария с участием иномарки "Тойота" и жилого дома произошла на трассе Йошкар-Ола-Казань в поселке Корта. 34-летний водитель иномарки, по предварительным данным, сел за руль пьяным. Двигался он по трассе в темное время суток - авария произошла в 00.43, когда почти все уже спали. Внезапно для водителя перед автомобилем возник забор, а затем - жилой дом. Только тогда съехавшая с дороги иномарка смогла остановиться.

К приезду спасателей Центрального аварийно-спасательного отряда водителя автомобиля уже извлекли оцевидцы и сотрудники ГИБДД МВД Марий Эл, передали его медикам. 53-летнего пассажира, зажатого в салоне, пришлось вырезать из искореженного салона. С травмами различной степени тяжести он госпитализирован.

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