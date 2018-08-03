2018-08-03T09:26:04+03:00
Происшествия

В Чувашии трактор опрокинулся в овраг, погиб мужчина

О несчастном случае сообщает Ростехнадзор республики
Лика ИСАЕВА
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ЧП произошло поздно вечеромЧП произошло поздно вечеромФото: Из материалов пресс-службы
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Ростехнадзор Чувашии сообщает о несчастном случае, в результате которого погиб тракторист. Все произошло 30 июля, примерно в 22.00 в поле у деревни Кивъялы в Вурнарском районе республики. Там тракторист на своем участке при помощи колесного трактора и навесной ворошилки ворошил сено. Трактор МТЗ-80 слишком близко подъехал к краю поля, и опрокинулся в овраг.

В результате полученных травм тракторист скончался на месте происшествия.

Трактор был зарегистрирован в органах гостехнадзора, имел действующий талон техосмотра, а сам погибший имел удостоверение тракториста-машиниста с соответствующими категориями.

По предварительной версии, мужчина не справился с управлением.

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