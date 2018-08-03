В Казани у строящейся школы произошел взрыв

3 Авг. 08:40 2018-08-03T13:57:33+03:00

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В эту пятницу, жителей улицы Минская в столице Татарстана всполошил хлопок, который явно походил на взрыв. ЧП произошло в районе стройки новой школы. Ударная волна был такой сидя, что в соседних жилых домах в ряде квартир из окон выбило стекла. Также сообщается, что в округе после хлопка пропало электричество. На место происшествия выехали представители экстренных служб.

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