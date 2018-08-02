В Верховном суде Татарстана пенсионера судят за двойное убийство ради парковки

2 Авг. 16:42 2018-08-02T16:42:10+03:00

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2 августа в Верховном суде Татарстана приступили к рассмотрению дела о двойном убийстве. В нем обвиняют 61-летнего мужчину.

По версии следствия, 30 апреля этого года на улице Школа-интернат в поселке городского типа Васильево Зеленодольского района подсудимый припарковал свою машину под окнами одного из домов. Это не понравилось 47-летней местной жительнице и 27-летнему приятелю ее дочери. Они сделали автовладельцу замечание. В итоге между ними вспыхнула ссора.

В ходе конфликта водитель выхватил нож и несколько раз ударил им своих оппонентов. Последние получив ранения скончались от кровопотери на месте происшествия.

- В ходе следствия подсудимый вину признал, он заключен под стражу, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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