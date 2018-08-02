10 миллионов рублей потратят на ограждения на дорогах Татарстана

2 Авг. 19:08 2018-08-02T19:08:34+03:00

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10 миллионов рублей будут выделены на установку металлических барьерных ограждений на 6 автодорогах республики. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

В число автодорог вошли: «Алексеевское – Высокий Колок», «Казань - Ульяновск - Большие Тарханы», «Казань - Ульяновск - Старое Дрожжаное», «Верхняя Уратьма – Благодатная», «Азеево – Черемшан – Шентала», «Тетюши - Большие Тарханы – Ундоры». Заказчиком выступило ГБУ «Безопасность дорожного движения».

3 августа заканчивается прием заявок на участие в аукционе. Исполнитель станет известен 6 августа. Работы по установке ограждений должны быть завершены до 31 октября.

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