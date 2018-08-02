2018-08-02T16:22:23+03:00
Экономика

Гарантийный портфель корпоративного бизнеса ВТБ в Чувашии вырос на 23%

Поделиться:
Изменить размер текста:

По итогам первого полугодия 2018 года г арантийный портфель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Чувашии вырос на 23% и достиг 4,4 млрд рублей. За шесть месяцев компаниям региона были предоставлены банковские гарантии на сумму более 2 млрд рублей, что превышает результат за аналогичный период прошлого года на 15%.

- Мы видим, что сегодня региональные компании все чаще используют гарантийные инструменты для ведения своего бизнеса. Опыт ВТБ в сфере гарантийного обеспечения и высокая надежность банка позволяют клиентам четко исполнять свои обязательства в рамках контрактов и успешно развиваться, - прокомментировал руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в республике Чувашия Константин Киргизов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ограбившего офис микрофинансовой компании
Белоруссия запретила ввоз куриц, а также яиц из Чувашии и Марий Эл
В Казани на проведение фестиваля «Аксенов-Фест-2018» потратят более 5 миллионов рублей
Житель Чувашии расправился с женщиной, отказавшей ему в любви
В Чебоксарах водители иномарок подрались в очереди за бургерами
По ночным Чебоксарам разгуливал двухлетний мальчик в одном памперсе
19 августа на Яблочный спас казанцев будут угощать пиццей
В Татарстане по подозрению в серии краж задержали троих граждан Ирана
В Чувашии на трассе М-7 произошло ДТП с маршруткой: пострадали два человека
В Татарстане выпущен Коран в малом формате
В Альметьевске появится 7-метровый cкульптура «Каракуз» от Даши Намдакова
Полицейские поймали мошенницу обманувшую жительницу Казани при покупке брендовых игрушек
В Татарстане спасатели проломили стену детсада, чтобы спасти котенка
В 2019 году за лесами Татарстана будут наблюдать из космоса
«Ростелеком» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM
Президент Татарстана в Набережных Челнах торжественно открыл новое здание городского суда
Жителей Вахитовского района Казани ждут беспросветные выходные
В Татарстане минивен вылетел в кювет: пострадали трое детей и их мать
В Казани стало больше Каримов и Амелий
В Татарстане оторванное колесо стало причиной ДТП с микроавтобусом, краном, «Газелью» и иномаркой
В Чувашии убийцу задержали за изнасилование незнакомки
В Татарстане утвердили трех новых резидентов ТОСЭР
Татарстан будет производить медицинских роботов в Узбекистане
В Казани на время праздника "Я выбираю небо!" перекрыли улицы Сибгата Хакима и Бондаренко
В Татарстане во время пожара погиб мужчина