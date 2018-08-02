Гарантийный портфель корпоративного бизнеса ВТБ в Чувашии вырос на 23%

2 Авг. 16:22 2018-08-02T16:22:23+03:00

Изменить размер текста: A A

По итогам первого полугодия 2018 года г арантийный портфель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Чувашии вырос на 23% и достиг 4,4 млрд рублей. За шесть месяцев компаниям региона были предоставлены банковские гарантии на сумму более 2 млрд рублей, что превышает результат за аналогичный период прошлого года на 15%.

- Мы видим, что сегодня региональные компании все чаще используют гарантийные инструменты для ведения своего бизнеса. Опыт ВТБ в сфере гарантийного обеспечения и высокая надежность банка позволяют клиентам четко исполнять свои обязательства в рамках контрактов и успешно развиваться, - прокомментировал руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в республике Чувашия Константин Киргизов.