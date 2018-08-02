На ремонт фонтанов в Казани потратят почти 3 миллиона рублей

2 Авг. 18:04 2018-08-02T18:04:36+03:00

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На ремонт фонтанов в Казани из городского бюджета будет выделено 2,9 милиона рублей. Соответствующая информация была размещена сегодня на сайте госзакупок. Заказчиком выступило "МКУ "Комитет внешнего благоустройства города Казани". Исполнитель пока не определился. Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 августа.

В список из четырех объектов попали: фонтан в Парке Горького, на Булаке, на улице Милославского и в сквере «Стамбул».

Ремонт будет представлять собой замену насосов, освещения, акустического оборудования. По необходимости будут отремонтированы и опорные конструкции фонтанов.

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