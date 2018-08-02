2018-08-02T15:42:08+03:00
Общество

Утвержден проект мусоросжигательного завода под Казанью

Об этом сообщила пресс-служба компании «АГК-2»
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: RCMM.ruФото: RCMM.ru
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Компания «АГК-2» утвердила проектную документацию будущего завода в поселке Осиново. Экспертиза проектного плана мусоросжигательного завода (МСЗ) проходит в два этапа. Первый – государственно-экологическая экспертиза, второй – Главгосэкспертиза или экспертиза всего проекта.

911 предложений и замечаний по проекту МСЗ поступило в общественную приемную от жителей Казани, Зеленодольска, поселков Осиново, Новониколаевский, также сел Ремплер и Новая Тура.

Они просят включить в систему мониторинг выбросов мелкодисперсной пыли, рассмотреть вариант очистки дымовых газов методом плазменной деструкции, обеспечить транслирование результатов мониторинга в местных СМИ, также предусмотреть замеры концентрации фуранов и диоксинов в выбросах четыре раза в год.

В компании «АГК-2» отметили, что приоритетная задача для них - это поддержание диалога с местными жителями: «Все конструктивные замечания были учтены при составлении проектной документации для подачи на государственную экологическую экспертизу».

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