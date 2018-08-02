В Набережных Челнах осы терроризировали жителей многоэтажки

2 Авг. 19:28 2018-08-02T19:29:12+03:00

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В Набережных Челнах в службу "112" 1 августа в 14.10 позвонила жительница одного из многоэтажных домов. Женщина встревоженно рассказала, что под обшивкой ее балкона поселился рой ос. Насекомые жалят жильцов, залетают в квартиру. Она просит помощи в избавлении от незванных гостей.

На место выезжали спасатели Набережночелнинского ПСО ПРПСО. Сотрудники МЧС Татарстана осторожно вскрыли обшивку балкона, переложили осиное гнездо в ведро и вывезли его за пределы городских улиц.

В этой операции никто не пострадал.

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