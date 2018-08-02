В Казани водитель трамвая сбила 17-летнюю девушку
Наезд произошел 1 августа в 9.40 в Кировском районе столицы Татарстана на улице Несмелова. По предварительным данным, 22-летняя девушка-водитель трамвая, следуя по улице Несмелова в направлении Кировская дамба, не выбрала безопасную скорость. В результате этого произошел наезд на пешехода.
Пострадавшей оказалась 17-летняя девушка, которая переходила дорогу в неположеном месте.
- В результате ДТП пострадавшая получила сотрясение головного мозга, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани. - По данному факту проводится административное расследование.
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