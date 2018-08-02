Вылетающих из Казани на хадж паломников предупреждают о холере
В эту субботу из Казани в Саудовскую Аравию на хадж отправляется первая группа из 49 татарстанских паломников. Всего для республики выделена квота в 1800 мест.
При этом в Роспотребнадзоре Татарстана предупреждают верующих, что на июнь в Саудовской Аравии зарегистрировано 13 случаев холеры в пограничном с Йеменом районе Джизан, а в самом Йемене зарегистрировано более миллиона подобных случаев холеры.
Кроме того, непростая ситуация и с другими инфекциями. Так, из 2,2 тысяч случаев инфицирования коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома в 32 странах мира именно 82% выявлено в Саудовской Аравии.
- Паломникам необходимо соблюдать меры личной безопасности и гигиены при выезде в хадж, избегать контакта с больными людьми. При появлении симптомов заболеваний: повышения температуры, кашля, чихания, сыпи и других – немедленно обращаться за медицинской помощью, - рекомендуют в Роспотребнадзоре Татарстана.
За вернувшимися из хаджа медики будут наблюдать в течение 21 дня.
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