2018-08-02T15:51:27+03:00
Общество

С 3 августа в Нижнекамске стоимость проезда в трамваях подорожает до 22 рублей

Рост составил 8%
Алина ГАБДУЛИНА
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Последний раз стоимость проезда в нижнекамских трамваях увеличивалась в 2016 году.Последний раз стоимость проезда в нижнекамских трамваях увеличивалась в 2016 году.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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С этой пятницы поездка на трамвае будет обходиться жителям Нижнекамска 22 рубля вместо привычных 20. При этом, для пассажиров, которые будут оплачивать проезд транспортной картой цена составит 20 рублей, а для льготников - 15 рублей.

Трамвайные пути охватывают треть Нижнекамска и пользуются большой популярностью. Именно поэтому повышение цены на билеты непосредственно коснется многих горожан. Ранее сообщалось, что для того, чтобы выйти на самоокупаемость, стоимость поездки должна быть более 40 рублей.

Напомним, что цена за проезд в нижнекамских трамваях повышалась в последний раз в 2016 году.

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