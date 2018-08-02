В Казани в аварии с двумя иномарками пострадала шестилетняя девочка
1 августа в 21.20 на перекрестке улиц Чапаева-Симонова в Авиастроительного районе столице Татарстана 21-летний водитель автомобиля Фольксваген Гольф грубо нарушил правила дорожного движения - проигнорировал дорожный знак "Уступи дорогу", и выехал на перекресток.
В результате его действий произошло столкновение - его иномарка врезалась в другую, "КИА Рио".
- В результате ДТП шестилетняя пассажирка автомашины "КИА Рио" получила травмы и была доставлена в больницу, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани.
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