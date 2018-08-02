В Татарстане «Главтатдортранс» поймали на махинациях с аукционами

2 Авг. 13:11 2018-08-02T13:11:12+03:00

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Во время проверки сотрудники Антимонопольной службы республики нашли на рабочих компьютерах «Главтатдортранса» семь папок: «Лот Алексеевскдорстрой», «Лот Брус», «Лот Каздорстрой», «Лот Волгадорстрой», «Лот МДСУ-1», «Лот Татавтодор» и «Лот Татнефтедор».

В них содержалось техзадание для тендеров на обслуживание региональных дорог, название участка и имя победителя торгов, которые прошли в 2016 году и гораздо позже, чем эти папки появились на компьютерах.

Антимонопольщики сделали выводы о том, что заказчик - «Главтатдортранс», заранее знал о том, кто победит в каждом аукционе. Это, по их мнению, подтверждается и тем, что при публикации данных на сайте госзакупок компания среди техдокументации размещала файлы с наименованием участников торгов.

- По итогам проверки в отношении «Главтатдортранс» возбуждено дело по признакам нарушения федерального закона «О защите конкуренции», - сообщают в Антимонопольной службе Татарстана.

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