В Татарстане «Главтатдортранс» поймали на махинациях с аукционами
Во время проверки сотрудники Антимонопольной службы республики нашли на рабочих компьютерах «Главтатдортранса» семь папок: «Лот Алексеевскдорстрой», «Лот Брус», «Лот Каздорстрой», «Лот Волгадорстрой», «Лот МДСУ-1», «Лот Татавтодор» и «Лот Татнефтедор».
В них содержалось техзадание для тендеров на обслуживание региональных дорог, название участка и имя победителя торгов, которые прошли в 2016 году и гораздо позже, чем эти папки появились на компьютерах.
Антимонопольщики сделали выводы о том, что заказчик - «Главтатдортранс», заранее знал о том, кто победит в каждом аукционе. Это, по их мнению, подтверждается и тем, что при публикации данных на сайте госзакупок компания среди техдокументации размещала файлы с наименованием участников торгов.
- По итогам проверки в отношении «Главтатдортранс» возбуждено дело по признакам нарушения федерального закона «О защите конкуренции», - сообщают в Антимонопольной службе Татарстана.
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