2018-08-02T18:46:08+03:00
Общество

В Набережных Челнах детские площадки проваливаются под землю

Горожане об этом пишут в систему «Народный контроль»
Искандер ЯРУЛЛИН
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За последние несколько недель на портале «Народный контроль» появились обращения жителей Набережных Челнов о провалах в земле. В разных районах города детские площадки то тут, то там местами уходят в «преисподнюю».

При этом горожане уверены, это происходит из-за прошедших ливней, после которых наступила засуха. Ямы представляют опасность для детей, которые могут находиться на площадке без присмотра взрослых. Глубина некоторых провалов достигает более 150 сантиметров.

Так, Владимир Р. просит засыпать ямы, которые обнаружили рядом с детским садом в 36 комплексе около детской площадки. А Руслан В. сообщил, что на территории детской площадки в поселке Сидоровка яма рядом с открытым колодцем глубиной 180 сантиметров. Эдуард П. написал: «Закопайте яму, пока ваш ребенок ногу не сломал!».

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