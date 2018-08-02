В день ВДВ-2018 в Чистополе отключили фонтаны

2 Авг. 14:16 2018-08-02T14:16:53+03:00

Коммунальщики объяснили, что сделали это не специально

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2 августа в 15:00 около Вечного огня в Чистополе состоится ежегодная встреча ВДВшников. В городе пройдет торжественное построение военных и праздничные мероприятия: выступят творческие коллективы, пройдут флеш-мобы.

Вот только в этом году традиционное купание для участников праздника не состоится. 2 августа в городе отключили и осушили все фонтаны.

Коммунальные службы Чистополя уверяют, что инцидент не относится к празднованию дня ВДВ. Фонтаны не будут работать из-за отсутствия напора воды.

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