Доехать из Набережных Челнов в Елабугу на речном трамвае можно за 65 рублей

2 Авг. 17:17 2018-08-02T17:17:59+03:00

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До 1 октября у жителей республики есть возможность воспользоваться услугами речного трамвая. Ежедневно пассажирское судно начинает своё движение в Набережных Челнах и следует до Соколков и обратно.

Время от первой до конечной станции занимает около 5 часов. Сумма за билет варьируется от 55 до 167 рублей для взрослых и от 30 до 83 – для детей. В зависимости от дальности поездки. Так, например, доехать из Нижнекамска до Елабуги будет стоить 55 рублей, а из Набережных Челнов до Елабуги - за 65 рублей. Своё движение речной трамвай начинает в 6:25.

Остановки совершаются в Шлюзе (7:05 и 18:00), Вишневке (7:50 и 16:00), Елабуге (8:15 и 15:30), Нижнекамске (9:00 и 14:25), Сентяке (9:35 и 13:40), Котловке (10:05 и 13:05), Свиногорье (10:35 и 12:10), Грахани (11:05 и 11:50) и Соколках (11:25).

В обратный путь речной трамвай отправится в 11:25. В Набережные Челны он возвращается в 18:25.

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