2018-08-02T12:50:06+03:00
Происшествия

В Марий Эл в районе стрельбища потерялась пенсионерка

Ее разыскавают спасатели, полиция и волонтеры
Лика ИСАЕВА
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К поискам привлекли полицейских и волонтеров.К поискам привлекли полицейских и волонтеров.Фото: Елена РАКОВА
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Накануне, 1 августа в Медведевском районе 55-летняя жительница Йошкар-Олы отправилась вместе со своим знакомым в лес, собирать грибы в поселке Заря-1. Место для тихой охоты они выбрали возле стрельбища, и в какой-то момент мужчина потерял из виду свою знакомую.

Сначала поискал сам, а потом позвал на помощь спасателей Марийской аварийно-спасательной службы республики. Вечерние поиски результатов не дали. И на розыск заблудившейся женщины в четверг, 2 августа, вновь отправилась группа спасателей. На поиски ориентированы также сотрудники полиции и волонтеры.

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