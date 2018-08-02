В Марий Эл в районе стрельбища потерялась пенсионерка

2 Авг. 12:50 2018-08-02T12:50:06+03:00

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Накануне, 1 августа в Медведевском районе 55-летняя жительница Йошкар-Олы отправилась вместе со своим знакомым в лес, собирать грибы в поселке Заря-1. Место для тихой охоты они выбрали возле стрельбища, и в какой-то момент мужчина потерял из виду свою знакомую.

Сначала поискал сам, а потом позвал на помощь спасателей Марийской аварийно-спасательной службы республики. Вечерние поиски результатов не дали. И на розыск заблудившейся женщины в четверг, 2 августа, вновь отправилась группа спасателей. На поиски ориентированы также сотрудники полиции и волонтеры.

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