В Татарстане "Нива" сбила лошадь с повозкой, погиб извозчик

2 Авг. 11:46 2018-08-02T11:46:31+03:00

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Авария с участием "Нивы" и гужевого транспорта - телеги, запряженной лошадью, произошла 1 августа в 21.00 на 38-м километре автодороги "Чистополь-Аксубаево-Нурлат".

По предварительным данным, 31-летний житель Омской области превысил безопасную скорость - его автомобиль буквально летел по неосвещенной дороге, отреагировать на то, что впереди появилась телега с лошадью, он не успел. Произошло столкновение.

В результате аварии погиб 58-летний извозчик. Лошадь в аварии не пострадала. Травмы получил и 30-летний пассажир автомобиля.

Фото: ГИБДД Татарстана

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