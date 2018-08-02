5 районов Казани 3 августа останутся без света

2 Авг. 11:24 2018-08-02T11:24:02+03:00

Света не будет с утра и до позднего вечера. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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В Казани 3 августа вновь запланировано отключение электричества. Так, с 8.00 до 13.00 света не будет в Вахитовском районе в жилых домах №42, 42а, 46, 48, 48/11по улице Карла Маркса. С 9.00 до 14.00 – в жилом доме № 3 по улице Дзержинского. С 10.00 до 18.00 – в жилых домах по улицам Бойничная, 3, 5, 6, 8, 10, Вишневского, 61. С 13.00 до 17.00 – в доме № 11 по улице Роторная. С 11.00 до 17.00 – в жилых домах по улицам Низенькая, 3, и Ульянова-Ленина, 34.

С 8.30 до 17.00 в Кировском районе отключат свет по улицам Ильича, 29, 31; Красикова, 1, 3; Новороссийская, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,106, 107, 107а, 109а, 110а, 112, 114, 116, 118, 124, 126.

С 9.00 до 17.00 без света останутся жители домов № 16, 20, 73а, 75, 77, 79, 81 по улице Гагарина, что в Ново-Савиновском районе.

С 9.00 до 17.00 электричества не будет в Приволжском районе в частном секторе поселка Отары по улицам Зои Даутовой, Калинина, Матюшинская, Озерная, Правды, Приволжская, Центральная; в частном секторе поселка Восточный по улицам Звонкая, Милосердия, Таулы, а также в общежитии по улице Профессора Камая, 11.

С 9.00 до 18.00 в Советском районе запланировано отключение света по улицам Карбышева, 48, Курчатова, 2, Н.Рахлина, 13, 13к1, Таежная, в частном секторе поселка Новая Сосновка по улицам Юсуфа Акчурина, Вишневая, Дорожная, Еловая, Лесная, Машиностроителей, Нагорная, Сиреневая, Сливовая, Спортивная, Степная, Дмитрия Строганова, Шакирджана Тагирова, Яблоневая, а также по улице 1-я Таежная, 27, 29, 31, 33, 35, в частном секторе поселка Большие Клыки по улицам Октябрьская, 23-35, 51-77, ул.Строителей, 2-20, 27-43.

В эти же часы света не будет в садовых товариществах «Любитель природы – 2» в поселке Константиновка, «Маяк» и «Мечта» в поселке Нагорный, «Радуга-2» в микрорайоне Царицынский Бугор, «Татпотребсоюз» и «Восход» в поселке Карьер и «Республиканская санэпидстанция».

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.