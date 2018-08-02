"Рубин" готов продать Азмуна, Кудряшова и Граната

2 Авг. 10:55 2018-08-02T10:55:33+03:00

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Наставник казанского "Рубина" Курбан Бердыев рассказал о том, с кем команда может расстаться до окончания лета. Так, предметный интрес есть к иранскому форварду Сердару Азмуну, который в первом туре чемпионата страны дважды забил "Краснодару".

- Нападающие для того и нужны, чтобы забивать. После Чемпионата мира, в котором он сыграл ниже своих возможностей по тем или иным причинам, ему очень нужны эти голы. Рассматриваем ли мы продажу Азмуна? Конечно. После Чемпионата мира интерес к нему как-то поугас, но сейчас опять начинаются звонки, интересуются. Тем более удачно сыграл первую игру, - отметил Бердыев.

Кроме того, команду могут покинуть сыгравшие на Чемпионате мира за сборную России Федор Кудряшов и Владимир Гранат.

- Что касается Фёдора, то он после травмы пришел, и функциональное состояние оставляет желать лучшего. То же самое по Володе. Хотя Володя старается набрать – все-таки большой период без игровой практики. Сейчас оба набирают. Если будут предложения, конечно, будем рассматривать.