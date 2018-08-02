2018-08-02T10:55:33+03:00
Спорт

"Рубин" готов продать Азмуна, Кудряшова и Граната

Если, конечно, поступят выгодные предложения
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: Алина НИЗАМОВА.Фото: Алина НИЗАМОВА.
Изменить размер текста:

Наставник казанского "Рубина" Курбан Бердыев рассказал о том, с кем команда может расстаться до окончания лета. Так, предметный интрес есть к иранскому форварду Сердару Азмуну, который в первом туре чемпионата страны дважды забил "Краснодару".

- Нападающие для того и нужны, чтобы забивать. После Чемпионата мира, в котором он сыграл ниже своих возможностей по тем или иным причинам, ему очень нужны эти голы. Рассматриваем ли мы продажу Азмуна? Конечно. После Чемпионата мира интерес к нему как-то поугас, но сейчас опять начинаются звонки, интересуются. Тем более удачно сыграл первую игру, - отметил Бердыев.

Кроме того, команду могут покинуть сыгравшие на Чемпионате мира за сборную России Федор Кудряшов и Владимир Гранат.

- Что касается Фёдора, то он после травмы пришел, и функциональное состояние оставляет желать лучшего. То же самое по Володе. Хотя Володя старается набрать – все-таки большой период без игровой практики. Сейчас оба набирают. Если будут предложения, конечно, будем рассматривать.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Чувашии погиб из-за непотушенной сигареты
В Татарстане сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ограбившего офис микрофинансовой компании
Белоруссия запретила ввоз куриц, а также яиц из Чувашии и Марий Эл
В Казани на проведение фестиваля «Аксенов-Фест-2018» потратят более 5 миллионов рублей
Житель Чувашии расправился с женщиной, отказавшей ему в любви
В Чебоксарах водители иномарок подрались в очереди за бургерами
По ночным Чебоксарам разгуливал двухлетний мальчик в одном памперсе
19 августа на Яблочный спас казанцев будут угощать пиццей
В Татарстане по подозрению в серии краж задержали троих граждан Ирана
В Чувашии на трассе М-7 произошло ДТП с маршруткой: пострадали два человека
В Татарстане выпущен Коран в малом формате
В Альметьевске появится 7-метровый cкульптура «Каракуз» от Даши Намдакова
Полицейские поймали мошенницу обманувшую жительницу Казани при покупке брендовых игрушек
В Татарстане спасатели проломили стену детсада, чтобы спасти котенка
В 2019 году за лесами Татарстана будут наблюдать из космоса
«Ростелеком» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM
Президент Татарстана в Набережных Челнах торжественно открыл новое здание городского суда
Жителей Вахитовского района Казани ждут беспросветные выходные
В Татарстане минивен вылетел в кювет: пострадали трое детей и их мать
В Казани стало больше Каримов и Амелий
В Татарстане оторванное колесо стало причиной ДТП с микроавтобусом, краном, «Газелью» и иномаркой
В Чувашии убийцу задержали за изнасилование незнакомки
В Татарстане утвердили трех новых резидентов ТОСЭР
Татарстан будет производить медицинских роботов в Узбекистане
В Казани на время праздника "Я выбираю небо!" перекрыли улицы Сибгата Хакима и Бондаренко
В Татарстане во время пожара погиб мужчина