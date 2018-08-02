В Казани почти на месяц перекроют движение на улице Агрономическая
Очередное перекрытие дорог запланировано в Казани. Так, в столице Татарстана временно ограничат движение по улице Агрономическая. Это связано с ремонтом аварийного участка канализации, сообщили в комитете внешнего благоустройства.
С 6 августа по 28 августа в ночное время с 24.00 до 4.30 планируется частично перекрыть проезжую часть улице Агрономическая в районе зданий №7 и №16 (без выхода на проезжую часть улицы Шаляпина);
С 24.00 17 августа до 4.30 19 августа частично закроют движение в районе пересечения Агрономической с улицей Шаляпина в направлении движения транспорта в сторону улицей Ипподромная.
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