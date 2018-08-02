Поезд из Казани в Кизнер будет делать пять дополнительных остановок

2 Авг. 10:02 2018-08-02T10:02:35+03:00

Перемены в расписании введены с 6 августа по 4 сентября. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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С 6 августа у электрички, следующей из Казани в Кизнер появятся несколько дополнительных остановок. Явление это временное. Оно будет действовать в течение месяца по определенным дням.

Так, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 28, 29, 30 августа и 2, 3, 4 сентября поезд будет делать дополнительные остановки на станциях Корса, Куркачи, Бирюли и остановочных платформах 835 километр и Чурилино.

Отправление со станции Казань в 16.17, Вахитово (16.22-16.23), Метро Аметьево (16.28-16.29), Ометьево (16.31-16.32), Компрессорный (16.38-16.39), Бирюли (17.02-17.03), Куркачи (17.11-17.12), 835 километр (17.15-17.16), Чурилино (17.22-17.23), Арск (17.33-17.34), Корса (17.51-17.52), Шемордан (18.06-18.07), Братьев Комаровых (18.33-18.34), Кукмор (18.37-18.38), Вятские Поляны (18.47-18.48), Ямное (18.54-18.55), Заструг (19.01-19.02), Сосновка (19.09-19.10), 962 километр (19.16-19.17), прибытие на станцию Кизнер в 20.32. В расписании указано местное время.