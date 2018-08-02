Приставы Татарстана взыскали 317 миллионов долгов за ЖКХ

2 Авг. 10:13 2018-08-02T10:13:21+03:00

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Судебные приставы Татарстана подвели итоги работы с начала 2018 года, и выяснилось, что благодаря предпринятым мерам - ограничение выезда за рубеж, аресты счетов, имущества, удалось взыскать долги жителей республики по коммунальным платежам на сумму свыше 317 миллионов рублей.

- В УФССП Татарстана на исполнении находятся 40 353 исполнительных производств о взыскании задолженности за ЖКУ, - сообщили в пресс-службе ведомства.

С 1 января приставами республики уже вынесено более 129 тысяч постановлений о запрете на регистрацию автомобилей, и 8466 постановлений в отношении недвижимости. Основанием для снятия запрета является только полная оплата долга.

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