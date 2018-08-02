"Ак Барс" одолел "Нефтяник" в благотворительном матче

2 Авг. 09:53 2018-08-02T09:53:48+03:00

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Традиционный благотворительный матч между "Нефтяником" и "Ак Барсом" состоялся в Альметьевске 1 августа. Казанский клуб выставил на игру оптимальный состав, но, несмотря на это, счет открыл хозяева. Умед Гильманов забил гол уже на 3-й минуте.

Впрочем, казанцы ответили оперативно. Не прошло и минуты, как Андрей Марков сравнял счет, а следом Рафаэль Батыршин вывел "барсов" вперед. Впрочем. и у альметьевских хоккеистов нашелся ответ. Максим Мокин сравнял счет в матче. 2:2, а шла всего-то 9-я минута.

Еще до первого перерыва Данис Зарипов вновь вывел вперед казанцев, а во второй двадцатиминутке Станислав Галиев упрочил лидерство "барсов". Ярослав Альшевский сумел вновь сократить разрыв до одного гола, но последнее слово было за "Ак Барсом". Джастин Азеведо установил окончательный счет. 5:3 - победа казанского клуба.

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