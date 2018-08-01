В Татарстане бык насмерть забодал пенсионера

1 Авг. 19:16 2018-08-01T19:16:52+03:00

Бык напал на своего пьяного хозяина Фото: Из материалов пресс-службы

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СУ СКР Татарстана проводит доследственную проверку по факту трагической гибели 69-летнего пенсионера. ЧП произошло в селе Малый Толкиш Чистопольского района во вторник, 31 июля.

В частном хозяйстве мужчины выращивали быка, и в тот вечер он начал ломать свой загон. Хозяин был пьян, и решил усмирить животное привычным способом - взял палку, которой наказывал копытное, и зашел в загон. Бык рассвирепел и прижал пенсионера к загону всей тушей.

Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.

- Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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