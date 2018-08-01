2018-08-01T17:13:31+03:00
Экономика

ВТБ расширяет возможности SMS-информирования клиентов

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ВТБ расширил перечень событий, о которых клиенты сегмента малого бизнеса могут получать SMS-уведомления. Теперь, помимо стандартного информирования об операциях по расчетному счету, можно настроить оповещение по следующим темам:

- прохождение валютного контроля;

- поступление валютной выручки;

- начисление процентов на остатки, досрочное расторжение и приближение даты окончания срока по депозитным сделкам;

- предстоящие и просроченные платежи, окончание сроков договоров, изменение лимитов по кредитным линиям и овердрафтам, а также предоставление реквизитов для уплаты комиссий по гарантиям.

Все это позволяет клиентам своевременно принимать решения об управлении денежными потоками. Услуга SMS-информирования подключается бесплатно при обращении в офис банка.

- В ритме современной жизни успешному бизнесмену важно оперативно работать с большими объемами информации. ВТБ стремится сделать взаимодействие клиента с банком максимально комфортным. Своевременное напоминание о различных важных для клиентов событиях - о сроке окончания депозита, необходимости оплатить проценты по кредиту, совершении операций по расчетному счету компании и многом другом – позволяет грамотно выстраивать все рабочие процессы. Таким образом, клиенты могут сосредоточиться на развитии своего бизнеса, получая от банка максимум информации в удобном мобильном формате, - комментирует руководитель департамента малого бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Спартак Солонин.

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