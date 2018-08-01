В Казани 4 и 5 августа из-за международных соревнований по триатлону изменят график работы общественного транспорта

1 Авг. 17:35 2018-08-01T17:36:11+03:00

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Так, 4 августа после закрытия улицы Батурина, с 6.30 до 15.30, в направлении Кремлевской дамбы могут изменить маршруты автобусов №№22, 28, 89. Они пойдут по схеме: ул.К.Маркса - ул.Пушкина - ул.Право-Булачная - пл.Тысячелетия, далее по маршрутам.

5 августа с 8.30 до 17.30 в том же направлении могут изменить маршруты автобусов №№22, 28, 89 по схеме: ул.К.Маркса - ул.Пушкина - ул.Право-Булачная - пл.Тысячелетия, далее как обычно.

На это же время автобусы №№22, 28а, 89 пойдут по схеме: пл.Тысячелетия - ул.Лево-Булачная - ул.Татарстан - ул.Пушкина - ул.М.Горького и далее по маршрутам.

А после закрытия съезда с 4-й транспортной дамбы в направлении ул.Н.Ершова могут изменить движение автобусов №№28, 54 по схеме: ул.Вишневского - ул.Шмидта - ул.Чехова - ул.Н.Ершова, далее как прежде.

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