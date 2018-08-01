В казанском ЖК «Симфония» сдача третьего дома оказалась под угрозой

1 Авг. 17:04 2018-08-01T17:04:05+03:00

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Третий проблемный дом в ЖК «Симфония», который не могли достроить из-за банкротства первого застройщика «Фон-Ривьера», почти готов. Рабочим нужно на его отделку минимум 10 дней и можно будет проводить итоговую проверку.

Чтобы сдать достроенные за банкротом дома в этом жилкомплексе дольщикам пришлось создавать жилищно-строительный кооператив (ЖСК). Без этого ввести в эксплуатацию их было нельзя.

Однако, с третьим домом здесь возникла проблема – часть участников строительства, которым права на 7 квартир уступил дольщик-инвестор, против ЖСК. Они считают, что дом достроить должен обанкротившийся «Фон-Ривьера». Свои возражение они представили в суд.

Узнав об угрозе сдачи объекта, подрядчик-достройщик решил остановить работы и на четвертом доме в ЖК «Симфония».

Передачу ЖСК третьего и четвертого указанных домов рассмотрят в суде 28 августа.

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