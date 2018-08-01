Эксперт КФУ: в августе-2018 в Казани ожидается среднемесячная температура воздуха +18
По словам заведующего кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ профессора Юрия Переведенцева, согласно прогнозам Гидрометцентра России, в первую декаду августа в Казани ожидаются небольшие осадки.
А температура воздуха в последнем месяца лета не превысит +18 градусов. Это в пределах нормы.
- Температурные показатели в первую декаду августа прогнозируются ниже нормы. Из-за холодного фронта среднесуточная температура воздуха составит до +20 градусов, ожидаются небольшие осадки, - заявляет Переведенцев.
Говоря же о прошедшем июле, то по анализам профессора, температура воздуха в Казани была выше нормы на 3 градуса. Также, по его словам, в августе погодных катаклизмов не ожидается.
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