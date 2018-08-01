В Казани задержали бодибилдера с партией тестостерона
Сотрудники полиции и таможни в ходе оперативных мероприятий задержали казанца после того, как он получил на почте посылку. Отправление из Белоруссии изъяли, и при вскрытии обнаружили в нем 15 стеклянных ампул. На них имелась надпись «…Testosterone Е 300 mg/ml 10ml». Горловина каждого была запечатана, внутри находилась жидкость светло-желтого цвета.
В ходе экспертного исследования выяснилось, что в ампулах оказалось сильнодействующее вещество «тестостерон энантат» – сложный эфир тестостерона, который является изомером сильнодействующего вещества «1-тестестерон», который запрещен к свободному обороту на территории России.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ».
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