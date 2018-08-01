2018-08-01T15:13:45+03:00
Экономика

Минэкономики Татарстана: в республике работают 416 тысяч самозанятых граждан

Многие из них до сих пор не готовы или не хотят проявить себя в статусе ИП или ООО
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
С 2019 года для них в Татарстане введут свой налог.С 2019 года для них в Татарстане введут свой налог.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Казани прошел брифинг с участием первого заместителя министра экономики Татарстана Рустама Сибгатуллина. Одной из главных тем встречи с журналистами стал выход из «тени» самозанятых жителей республики.

По данным проведенных в Татарстане исследований, численность последних в регионе растет. Так, по сравнению с маем 2017 года, наблюдается рост на 1,8%.

Это 416 тысяч человек, которых в Татарстане, в рамках пилотного проекта, с 2019 года должны обложить налогом. Небольшим, конечно, но налогом. За это самозанятым обещают защиту законом. Их выход из «тени» должен привлечь молодежь в предпринимательскую среду, сформировать здоровую конкуренцию и обеспечить рост ВВП.

- В силу разных причин многие самозанятые не готовы взять на себя все требования и обязательства ИП или ООО, - отметил на брифинге Рустам Сибгатуллин. - Они хотят выйти в легальное поле, потому что понимают, что «серая деятельность» – это большой риск проблем с проверяющими органами и отсутствие соцгарантий, господдержки.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Чувашии погиб из-за непотушенной сигареты
В Татарстане сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ограбившего офис микрофинансовой компании
Белоруссия запретила ввоз куриц, а также яиц из Чувашии и Марий Эл
В Казани на проведение фестиваля «Аксенов-Фест-2018» потратят более 5 миллионов рублей
Житель Чувашии расправился с женщиной, отказавшей ему в любви
В Чебоксарах водители иномарок подрались в очереди за бургерами
По ночным Чебоксарам разгуливал двухлетний мальчик в одном памперсе
19 августа на Яблочный спас казанцев будут угощать пиццей
В Татарстане по подозрению в серии краж задержали троих граждан Ирана
В Чувашии на трассе М-7 произошло ДТП с маршруткой: пострадали два человека
В Татарстане выпущен Коран в малом формате
В Альметьевске появится 7-метровый cкульптура «Каракуз» от Даши Намдакова
Полицейские поймали мошенницу обманувшую жительницу Казани при покупке брендовых игрушек
В Татарстане спасатели проломили стену детсада, чтобы спасти котенка
В 2019 году за лесами Татарстана будут наблюдать из космоса
«Ростелеком» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM
Президент Татарстана в Набережных Челнах торжественно открыл новое здание городского суда
Жителей Вахитовского района Казани ждут беспросветные выходные
В Татарстане минивен вылетел в кювет: пострадали трое детей и их мать
В Казани стало больше Каримов и Амелий
В Татарстане оторванное колесо стало причиной ДТП с микроавтобусом, краном, «Газелью» и иномаркой
В Чувашии убийцу задержали за изнасилование незнакомки
В Татарстане утвердили трех новых резидентов ТОСЭР
Татарстан будет производить медицинских роботов в Узбекистане
В Казани на время праздника "Я выбираю небо!" перекрыли улицы Сибгата Хакима и Бондаренко
В Татарстане во время пожара погиб мужчина