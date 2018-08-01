Минэкономики Татарстана: в республике работают 416 тысяч самозанятых граждан
В Казани прошел брифинг с участием первого заместителя министра экономики Татарстана Рустама Сибгатуллина. Одной из главных тем встречи с журналистами стал выход из «тени» самозанятых жителей республики.
По данным проведенных в Татарстане исследований, численность последних в регионе растет. Так, по сравнению с маем 2017 года, наблюдается рост на 1,8%.
Это 416 тысяч человек, которых в Татарстане, в рамках пилотного проекта, с 2019 года должны обложить налогом. Небольшим, конечно, но налогом. За это самозанятым обещают защиту законом. Их выход из «тени» должен привлечь молодежь в предпринимательскую среду, сформировать здоровую конкуренцию и обеспечить рост ВВП.
- В силу разных причин многие самозанятые не готовы взять на себя все требования и обязательства ИП или ООО, - отметил на брифинге Рустам Сибгатуллин. - Они хотят выйти в легальное поле, потому что понимают, что «серая деятельность» – это большой риск проблем с проверяющими органами и отсутствие соцгарантий, господдержки.
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